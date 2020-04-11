Рэмзи: Роналду первым приходит в тренажерный зал

Валлийский полузащитникподелился своим мнением о нападающем, рассказав о том, как португалец относится к тренировочным занятиям.

«Он выдающийся атлет. Он первым приходит в тренажерный зал, первым проходит весь цикл упражнений и выходит на поле. Он победитель, хочет выигрывать каждый матч, каждую незначительную игру. После этого он пойдет тренировать удар, исполнение штрафных и все такое», — сказал Рэмзи во время прямого эфира в Instagram, передает Goal.com.

«Мне не нужно говорить о том, насколько он хорош. Он просто невероятен, один из величайших в истории футбола», — добавил валлиец.

Напомним, Рэмзи проводит первый сезон в одной команде с Роналду. 0