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    Павлюченко: Ари в сборной? Свои схемы есть, агенты работают

    Футбол Футбол России Сборная России Краснодар
    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказал свое мнение о натурализации бразильца Ари.

    «Догадываюсь, для чего приглашался Ари. Свои схемы есть, агенты работают, но это мои догадки», — сказал Павлюченко в интервью «Чемпионату».

    «Открывал ли Черчесов свое агентство? Не хочется в это верить, но догадки присутствуют. Ну, поиграл Ари несколько матчей, и на этом все закончилось. Для чего это надо было? Понятно, случилась проблема у Кокорина с Мамаевым. Хотя Черчесов играет с одним выдвинутым форвардом. Есть Дзюба, есть Смолов. Есть игроки группы атаки, которые подросли для сборной», — также отметил экс-форвард.

    По мнению Павлюченко, не стоит так раздавать паспорта:

    «Ари не был игроком, который выходил и решал, как Месси. Просто выходил на замену. Вот так давать паспорт — "На! Ты игрок сборной". Ну не знаю».

    Напомним, Ари сыграл за сборную России два матча. 0

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