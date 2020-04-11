Павлюченко: Ари в сборной? Свои схемы есть, агенты работают

Бывший нападающий сборнойвысказал свое мнение о натурализации бразильца

«Догадываюсь, для чего приглашался Ари. Свои схемы есть, агенты работают, но это мои догадки», — сказал Павлюченко в интервью «Чемпионату».

«Открывал ли Черчесов свое агентство? Не хочется в это верить, но догадки присутствуют. Ну, поиграл Ари несколько матчей, и на этом все закончилось. Для чего это надо было? Понятно, случилась проблема у Кокорина с Мамаевым. Хотя Черчесов играет с одним выдвинутым форвардом. Есть Дзюба, есть Смолов. Есть игроки группы атаки, которые подросли для сборной», — также отметил экс-форвард.

По мнению Павлюченко, не стоит так раздавать паспорта:

«Ари не был игроком, который выходил и решал, как Месси. Просто выходил на замену. Вот так давать паспорт — "На! Ты игрок сборной". Ну не знаю».

Напомним, Ари сыграл за сборную России два матча. 0