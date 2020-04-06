Новиков: Хильемарк и Филипп выразили желание уехать на родину во время карантина

Главный тренер «Динамо»рассказал, что тренировки в команде пока приостановлены, а также заявил, что два легионера хотят покинуть Москву.

«Мы до 4 мая ушли на карантин, в 20-х числах апреля опять начнем тренировки, которые проводим по видеосвязи.

Дальше в зависимости от ситуации будем подстраиваться под те даты, которые нам обозначат.

До 22-23 числа мы отправили ребят в "отпуск", никакие занятия не проводятся. Прекратили их в связи с тем, что до мая карантин.

Легионеры? Большинство осталось в Москве, потому что их семьи здесь находятся. Вопрос по двум игрокам, которые выразили желание уехать к себе в страну — это Хильемарк (Швеция) и Филипп (Германия).

Эти решения принимаются, но пока на данный момент все в Москве», — сказал Новиков в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 289 380 человек, умерших — 70 590, выздоровевших — 270 372.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек. 0