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    Руни: Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?

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    Игрок «Дерби Каунти» и бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался по поводу того, что футболистам урезают зарплаты в связи с кризисом, к которому привела пандемия коронавируса.

    Уэйн Руни и Крейг Поусон
    Уэйн Руни и Крейг Поусон

    «Внезапно у всех представителей профессии потребовали сократить зарплату на 30%. Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?

    Решения последних нескольких дней — это позор. Все началось с того, что министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в своем ежедневном обращении сказал, что футболистам АПЛ надо сократить зарплату.

    Он должен был рассказать гражданам последние новости о крупнейшем кризисе в их жизнях. Почему ему в голову вообще пришла мысль о зарплате футболистов? Может, это отчаянное желание отвлечь внимание от того, как его правительство справляется с этой пандемией?», — приводит слова Руни The Sun.

    Напомним, что руководство АПЛ и клубов лиги договорились о том, чтобы провести переговоры с игроками о сокращении зарплат на 30%. Все представители Премьер-лиги пошли на снижение уровня своих жалований. 0

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