Руни: Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?

Игрок «Дерби Каунти» и бывший форвард «Манчестер Юнайтед»высказался по поводу того, что футболистам урезают зарплаты в связи с кризисом, к которому привела пандемия коронавируса.

«Внезапно у всех представителей профессии потребовали сократить зарплату на 30%. Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?

Решения последних нескольких дней — это позор. Все началось с того, что министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в своем ежедневном обращении сказал, что футболистам АПЛ надо сократить зарплату.

Он должен был рассказать гражданам последние новости о крупнейшем кризисе в их жизнях. Почему ему в голову вообще пришла мысль о зарплате футболистов? Может, это отчаянное желание отвлечь внимание от того, как его правительство справляется с этой пандемией?», — приводит слова Руни The Sun.

Напомним, что руководство АПЛ и клубов лиги договорились о том, чтобы провести переговоры с игроками о сокращении зарплат на 30%. Все представители Премьер-лиги пошли на снижение уровня своих жалований. 0