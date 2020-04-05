Руни: Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?

«Внезапно у всех представителей профессии потребовали сократить зарплату на 30%. Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?
Решения последних нескольких дней — это позор. Все началось с того, что министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в своем ежедневном обращении сказал, что футболистам АПЛ надо сократить зарплату.
Он должен был рассказать гражданам последние новости о крупнейшем кризисе в их жизнях. Почему ему в голову вообще пришла мысль о зарплате футболистов? Может, это отчаянное желание отвлечь внимание от того, как его правительство справляется с этой пандемией?», — приводит слова Руни The Sun.
Напомним, что руководство АПЛ и клубов лиги договорились о том, чтобы провести переговоры с игроками о сокращении зарплат на 30%. Все представители Премьер-лиги пошли на снижение уровня своих жалований. 0