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    Клуб АПЛ допустил банкротство в случае длительного карантина

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    Владелец «Бернли» Майк Гарлик заявил, что у его клуба закончатся деньги в случае, если сезон-2019/20, приостановленный из-за коронавируса, не будет возобновлен до августа.

    «Бернли» находится на карантине, как и вся АПЛ
    «Бернли» находится на карантине, как и вся АПЛ

    «Если мы не возобновим сезон-2019/20 до августа и не будет ясно, когда стартует сезон-2020/21, у нашего клуба закончатся деньги. Это факт.

    Не могу говорить за другие клубы, у всех разное финансовое положение, но насчет своего могу заявлять уверенно. Вот почему нам нужно понять дату, когда можно будет доиграть сезон. Мы объявляли, что голосуем за доведение чемпионата до конца. Думаю, все хотят закончить начатое. Очевидно, что чем быстрее это произойдет, тем лучше для клубов АПЛ. Доиграть сезон — единственный правильный выход для нас всех», — цитирует Гарлика Sky Sports.

    Сезон-2019/20 в английской Премьер-лиге приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. 0

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