УЕФА хочет завершить Лигу чемпионов не позднее 3 августа

намерен завершить соревнования в Лиге чемпионов сезона-2019/20 не позднее 3 августа, заявил президент УЕФА

«Можно провести оставшиеся матчи по нынешней системе, а можно проводить один матч на поле одного из соперников, или на нейтральном поле.

Сейчас все это только теоретически, потому что мы имеем дело с чрезвычайной ситуацией. Но Лига чемпионов должна завершиться до 3 августа.

Мы должны быть гибкими и работаем над планами возобновления Лиги чемпионов в мае, июне и июле», — цитирует Чеферина Mundo Deportivo.

Ранее Лига чемпионов была прервана из-за пандемии коронавируса. 0