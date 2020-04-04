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    УЕФА хочет завершить Лигу чемпионов не позднее 3 августа

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    Союз европейских футбольных ассоциаций намерен завершить соревнования в Лиге чемпионов сезона-2019/20 не позднее 3 августа, заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

    Александер Чеферин
    Александер Чеферин

    «Можно провести оставшиеся матчи по нынешней системе, а можно проводить один матч на поле одного из соперников, или на нейтральном поле.

    Сейчас все это только теоретически, потому что мы имеем дело с чрезвычайной ситуацией. Но Лига чемпионов должна завершиться до 3 августа.

    Мы должны быть гибкими и работаем над планами возобновления Лиги чемпионов в мае, июне и июле», — цитирует Чеферина Mundo Deportivo.

    Ранее Лига чемпионов была прервана из-за пандемии коронавируса. 0

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