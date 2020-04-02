Президент «Брешии»: Если сезон возобновят — не выпущу команду на поле

Президентзаявил, что не выпустит команду на поле, если будет принято решение о том, чтобы доиграть сезон.

«Этот сезон больше не имеет смысла. Матчи придется проводить без зрителей, а игроки будут рисковать здоровьем. Возобновление чемпионата — это просто сумасшествие. Если они нас заставят это сделать, я не буду выпускать команду на поле. Будем проигрывать со счетом 0:3 из уважения к гражданам Брешии и их близким, которых больше нет», — цитирует Челлино La Gazzetta dello Sport.

Стоит отметить, что «Брешиа» занимает последнее место в Серии А.

«Меня не волнует вопрос вылета. Пока мы заслуживаем вылететь, и я тоже виноват в этом. Чтобы продлить сезон, нам нужно будет изменить все национальные и международные правила — контракты игроков, бюджеты, сроки расчета с банками, трансферный рынок, подготовка, начало нового сезона. Абсолютный хаос», — отметил Челлино.

«Чиновники из УЕФА высокомерны и безответственны. Они думают только о своих экономических интересах и турнирах. Но не УЕФА принимает решение о Серии А, это делает Италия. Нас заставят играть каждые два дня? Или УЕФА также может продлить дни, увеличив сутки до 72 часов?» — добавил президент «Брешиа». 0