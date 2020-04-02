«Бетис» урезал зарплаты на 15%
globallookpress.com
Это касается не только игроков, но также тренеров и высшего руководства. Кроме того, в случае если сезон будет доиграть, то зарплаты будут урезаны меньше, чем на 15%. Точный размер будет зависеть от того, проведут матчи со зрителями или без.
Такое решение позволило «Бетису» избежать сокращений среди персонала клуба.
Ранее «Барселона» и «Эспаньол» сократили зарплаты своим игрокам на 70%. В «Реале» окончательное решение еще не принято, но пока речь идет о 10%. 0