«Крылья Советов» находятся на грани ликвидации из-за долгов
ФК «Крылья Советов»
«Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идет вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия Минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут.
Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остается отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба», — заявили специалисты Счетной палаты Самарской области.
Напомним, что «Крылья Советов» после 22-го тура занимают в турнирной таблице РПЛ предпоследнее место. 0