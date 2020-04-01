«Крылья Советов» находятся на грани ликвидации из-за долгов

Самарскиемогут ликвидировать в принудительном порядке из-за долгов, передает портал 63.ru.

«Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идет вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия Минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут.

Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остается отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба», — заявили специалисты Счетной палаты Самарской области.

Напомним, что «Крылья Советов» после 22-го тура занимают в турнирной таблице РПЛ предпоследнее место. 0