Чеферин: Никто не знает, когда все закончится

Президентподелился мнением о возможных сроках возобновления сезона в мировом футболе.

«Никто не знает, когда все это закончится. У нас есть планы А, B и C. Мы контактируем с представителями лиг и с клубами. Теперь остается только ждать. Пока сложно сказать, как будут проходить матчи после возобновления сезона — со зрителями или без. В любом случае, было бы лучше завершить турниры. Пока мы рассчитываем возобновить сезон в середине мая, в июне или даже в конце июня.

Если мы не сможем этого сделать, вероятно, сезон будет потерян. Вместе с руководителями клубов и лиг мы пытаемся найти лучшее решение», — цитирует Чеферина La Repubblica.

Практически весь европейский футбол находится на паузе из-за пандемии коронавируса. Матчи продолжаются только в Белоруссии. 0