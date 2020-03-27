«Бавария» попросила тер Штегена не продлевать контракт с «Барселоной»

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в услугах вратаря «Барселоны», сообщает Sport.es.

По информации издания, чемпионы Германии планируют подписать футболиста национальной команды летом 2021 года.

В тер Штегене руководство «Баварии» видит замену для Мануэля Нойера, с которым не удалось договориться о заключении нового контракта.

При этом мюнхенский клуб попросил тер Штегена не продлевать с «Барселоной» соглашение, которое истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне тер Штеген провел 34 матча за «Барсу», пропустил 34 мяча и 11 раз отыграл «на ноль». 0