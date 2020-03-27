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    «Бавария» попросила тер Штегена не продлевать контракт с «Барселоной»

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    Мюнхенская «Бавария» заинтересована в услугах вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена, сообщает Sport.es.

    Марк-Андре тер Штеген
    Марк-Андре тер Штеген

    По информации издания, чемпионы Германии планируют подписать футболиста национальной команды летом 2021 года.

    В тер Штегене руководство «Баварии» видит замену для Мануэля Нойера, с которым не удалось договориться о заключении нового контракта.

    При этом мюнхенский клуб попросил тер Штегена не продлевать с «Барселоной» соглашение, которое истекает летом 2022 года.

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    • В текущем сезоне тер Штеген провел 34 матча за «Барсу», пропустил 34 мяча и 11 раз отыграл «на ноль». 0

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