Джанаев не заметил плохих манер в действиях Кокорина

Вратарь «Сочи»поделился мнением об аренде форварда «Зенита»

«Пришел Кокорин, он знает многих ребят, которые выступают с нами в команде. Со многими он пересекался в "Зените", сборной.

Нужно понимать, что он провел много времени без игры, но он в великолепной форме и дал команде хороший импульс. Плохих манер он не нахватался, интеллигентно разговаривает.

"Сочи" может бороться за еврокубки в следующем году? Давайте будем последовательны. Теоретически рассуждать мы можем, но практически нам нужно решить задачи, которые перед нами стоят», — сказал Джанаев в эфире программы «Все на Матч!». 0