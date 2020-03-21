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    Агент: «Кристал Пэлас» очень хотел купить Чалова

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    Агент форварда ЦСКА Федора Чалова Кристиан Эмиле рассказал об интересе к российскому футболисту со стороны «Кристал Пэлас».

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    По словам Эмиле, «Кристал Пэлас» «предложил 25 млн фунтов стерлингов».

    «Никто не верит? Но это правда. Было конкретное предложение. ЦСКА имел право отказаться, и в итоге они сказали "нет". Он им нужен. Может, они посчитали, что еще слишком рано его отпускать. Почему ЦСКА отказал? Потому что он им нужен для того, чтобы в этом сезоне попасть в Лигу чемпионов и побороться за титул в России. Мне кажется, это самый важный игрок в их составе», — сказал Эмиле для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.

    «Сложно сказать, сколько сейчас он стоит. Трансферная стоимость складывается из разных мнений. "Кристал Пэлас" он очень понравился, и они очень хотели его подписать, поэтому они были настойчивы. Но ЦСКА считает, что он стоит больше 25 млн, поэтому они его не продали. Каждый смотрит со своей точки зрения. ЦСКА может запросить и 30 млн, но покупатель будет готов заплатить 20-15 млн. Честно говоря, в Европе только большие команды могут позволить себе трансферную стоимость Федора», — добавил агент. 0

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