«Интер» может приобрести хавбека «Баварии»

Полузащитникв летнее трансферное окно может оказаться в, сообщает Gazzetta dello Sport.

Как утверждает источник, в трансфере лично заинтересован главный тренер миланского клуба Антонио Конте, который хотел приобрести игрока, когда еще возглавлял «Челси». Отмечается, что «Интер» готов отдать за 25-летнего француза 35 миллионов евро.

Толиссо защищает цвета мюнхенского клуба с 2017 года. Ранее он на протяжении четырех лет выступал за «Лион», воспитанником которого является.

В текущем сезоне Толиссо провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач. 0