КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евро-2020Евро-2021. УЕФА перенес чемпионат Европы-2020 на год
  • 17:31
    • УЕФА официально объявил о переносе Евро-2020
  • 22:16
    • УЕФА утвердил принципы проведения соревнований для сборных и клубов
  • 23:12
    • Игроки НХЛ могут возобновить сезон в июле
  • 22:53
    • «Реал» готов отпустить Бэйла бесплатно
  • 22:22
    • Игроки, тренеры и другие сотрудники «Зенита» пройдут тесты на коронавирус
    Все новости спорта

    Игроки, тренеры и другие сотрудники «Зенита» пройдут тесты на коронавирус

    Футбол РПЛ Футбол России ЗенитКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    18 марта все игроки, тренеры и сотрудники «Зенита» пройдут тесты на наличие коронавирусной инфекции. Об этом заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

    Бранислав Иванович
    Бранислав Иванович

    «Завтра будет встреча с тренерским штабом, игроками и другими работниками клуба по поводу того, как будут развиваться события до 10 апреля.

    Также завтра все сотрудники клуба, включая игроков и тренеров, сдадут тест на коронавирус. Это важная мера предосторожности.

    Здоровье важнее любых игр, в том числе и футбола. Здоровье не только футболистов и персонала, но и членов их семей.

    Если мы будем действовать координированно и соблюдать дисциплину, то все будет хорошо.

    Неважно, из какой команды или клуба игрок. Если попадет на карантин, он должен его соблюдать», — приводит слова Медведева «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ударная восьмиминутка. «Локо» вырвался на второе место в РПЛ
  • Вчера в 00:56
    •
  • Прогноз
  • «Сидней» — «Веллингтон Феникс»
  • 1.95
  • Завтра в 11:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Гезтепе» прервет серию без побед?
  • «Гезтепе» — «Ризеспор». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Выйдет ли «Урал» в полуфинал Кубка России?
  • Экспресс дня 18 марта. Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Веллингтон Феникс» устоит в Сиднее?
  • «Сидней» — «Веллингтон Феникс». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фернандиньо Футбол Невоспетые герои чемпионских команд АПЛВсе теневые герои команд-победителей чемпионата Англии за последние 19 лет 18:190
  • 20:02
    • Клубный ЧМ по футболу 2021 года перенесен из-за коронавируса
  • 19:35
    • «Ролан Гаррос» перенесли на осень
  • 18:31
    • Черчесов: Здоровье болельщиков важнее, чем Евро-2020
    Замок на воротах стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене Футбол Когда закончится эпидемия коронавируса?В чем опасность коронавируса, когда и как человечество выработает иммунитет и когда ждать вакцину? 03:250
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Урал» в полуфинал Кубка России?
  • 3.55
    •
  • 23:46
    • «Интер» продлит контракт с Эшли Янгом
  • 22:42
    • Гендиректор «Уфы»: Мне кажется, что мир никогда не будет прежним
  • 22:39
    • Глава Федерации футбола Испании: В Севилье при 40 градусах не поиграешь
    Иван Перишич Футбол Трансферный дайджест. 10-16 мартаОстанется ли вице-чемпион мира в Бундеслиге, усилится ли «Бавария» бразильским защитником, переберется ли голкипер «Милана» в Париж и другие трансферные новости последних дней Вчера в 21:170
  • 16:40
    • Товарищеские матчи сборной России в марте отменены
  • 16:24
    • Сборная России подтвердила перенос Евро-2020 на год
  • 15:43
    • Норвежская футбольная ассоциация сообщила о переносе Евро-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Прогноз на матч Сидней — Веллингтон Феникс
  • Футбол
  • Завтра в 11:45
    •  3.55
  • Экспресс дня 18 марта
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие