Игроки, тренеры и другие сотрудники «Зенита» пройдут тесты на коронавирус

18 марта все игроки, тренеры и сотрудникипройдут тесты на наличие коронавирусной инфекции. Об этом заявил генеральный директор клуба

«Завтра будет встреча с тренерским штабом, игроками и другими работниками клуба по поводу того, как будут развиваться события до 10 апреля.

Также завтра все сотрудники клуба, включая игроков и тренеров, сдадут тест на коронавирус. Это важная мера предосторожности.

Здоровье важнее любых игр, в том числе и футбола. Здоровье не только футболистов и персонала, но и членов их семей.

Если мы будем действовать координированно и соблюдать дисциплину, то все будет хорошо.

Неважно, из какой команды или клуба игрок. Если попадет на карантин, он должен его соблюдать», — приводит слова Медведева «Чемпионат». 0