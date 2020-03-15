«Ювентус» намерен продлить контракт с Роналду

Туринский «Ювентус» планирует продлить контракт с нападающим, сообщает Tuttosport.

Туринцы готовы заключить соглашение, несмотря на то, что действующий договор рассчитан до лета 2022 года и предусматривает зарплату в 31 миллион евро ежегодно.

По данным AS, новый контракт может быть рассчитано до 2024 года, то есть он истечет, когда португальцу исполнится 39 лет.

При этом «старая синьора» также присматривает молодого помощника для Роналду. Среди кандидатов выделяются Тимо Вернер («Лейпциг»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити») и Мауро Икарди («Пари Сен-Жермен»).

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду забил 21 гол в 22 матчах Серии А. 0