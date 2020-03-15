«Ливерпуль» намерен летом продать четырех игроков

в летнее трансферное окно готов продать четырех футболистов, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, команда готова расстаться с Натаниелем Клайном, Адамом Лалланой, Деяном Ловреном и Джерданом Шакири. У Клайна и Лалланы соглашения рассчитаны до лета текущего года, контракт Ловрена истекает в следующем году, а Шачири — в 2023.

30-летний Ловрен сыграл 14 матчах, в которых забил гол и сделал передачу. У 28-летнего Шакири один гол в 10 матчах. У 31-летнего Лалланы один гол и две передачи в 22 матчах. 28-летний Клайн не провел ни одного матча в сезоне. 0