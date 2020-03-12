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    Тухель: Быть тренером такой команды — это настоящее наслаждение

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель — о победы над «Боруссией» Д (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    «Болельщики были прекрасны. Они зарядили нас силами перед матчем. Мы пели вместе с ними, сидя в автобусе. Эта победа — для них.

    Мы сыграли как команда, как команда, на которую можно положиться. Важно было показать это на деле. Сегодня быть тренером такой команды — это настоящее наслаждение.

    Мы побеждаем последние 28 матчей. Проиграли только в Дортмунде, с разницей в один мяч. А люди говорили так, будто мы идем четвертыми в чемпионате и вылетели из всех кубков. Каждый хочет быть критиком — это просто.

    Мы всегда стремимся контролировать ход игры, и нам это полностью удавалось в первом тайме. Было очевидно, что придется и потерпеть, но вместе мы это сделали. Сократили пространство между линиями, и каждый работал друг за друга. Мы это не планировали, но получилось так, что продолжали угрожать сопернику на контратаках», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА. 0

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