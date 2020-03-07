Комличенко: Сегодня должен был два забить

Нападающий «Динамо»прокомментировал победу надв матче 21-го тура чемпионата России (1:0).

Форвард забил единственный мяч, который стал для него первым в составе бело-голубых. До первого гола он уже успел поразить ворота, но взятие было отменено.

«Было важно победить. Рад, что забил и принес победу — это самое главное.

Костя Рауш не глядя мне отдавал мяч. Приятно играть с такими футболистами — выложил мне на блюдечке.

Хотелось забить, реабилитироваться за "Спартак". Но должен был два сегодня забить.

В "Динамо" комфортно. Тренерский штаб и ребята приняли меня и поддерживают», — сказал Комличенко в эфире «Матч премьер». 0