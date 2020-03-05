Ларссон: Этот гол — самый важный на данном этапе карьеры

своим точным ударом принес победув четвертьфинале Кубка России над(3:2 ОТ). Футболист дал комментарий по поводу результата матча.

«Замечательная игра. Начали со счёта 2:0, соперник отыгрался. Мы получили красную карточку, но вернулись в игру. Очень счастлив, что забил гол, могу отпраздновать с болельщиками, командой, с вами. Хочу поблагодарить каждого за поддержку. Никогда не чувствовал ничего подобного, тяжело объяснить мои эмоции сейчас.

Мы начали очень хорошо, но позволили забить себе два мяча. Рады победе, возможно, мы могли играть лучше в каких-то моментах.

Все видели, что красной карточки не было. Конечно, это раздражает. Но мы оставались сосредоточенными на игре. Я очень рад, что мы думали только об игре. Не видел эпизод с пенальти. Ребята сказали, что нужно было ставить "точку".

Максименко сделал голевой пас. Думаю, надо устроить соревнование между ним и Эдерсоном — кто выбьет мяч дальше (смеётся).

Готовились к этой игре так же, как и к любой другой. Тедеско перед матчем хорошо мотивировал команду. Он говорил, что мы живём ради таких игр, тренируемся ради них. Такими матчами мы пишем историю клуба, своей карьеры. Этот гол — самый важный на данном этапе карьеры.

Конечно, я позвоню отцу и расскажу о голе. Не нужно даже об этом спрашивать. Только что я уже поговорил с мамой и сестрой», — передает слова форварда «Чемпионат». 0