«Ювентус» и «Лион» могут сыграть при пустых трибунах

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов междуможет состояться при пустых трибунах, сообщает L’Equipe.

По данным источника, такая же судьба может ждать стадион в Париже, где 11 марта сыграют ПСЖ и «Боруссия» Д. Отмечается, что УЕФА продолжает наблюдать за ситуацией.

Причина возможного решения все та же — вспышка коронавируса на севере Италии.

Игра в Турине запланирована на 17 марта. Первый матч в Лионе завершился победой «Лиона» над «Ювентусом» со счетом 1:0.

Матч ПСЖ — «Боруссия» пройдет 11 марта в Париже. В первой встрече немецкий клуб победил со счетом 2:1. 0