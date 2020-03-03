«Ювентус» и «Лион» могут сыграть при пустых трибунах
globallookpress.com
По данным источника, такая же судьба может ждать стадион в Париже, где 11 марта сыграют ПСЖ и «Боруссия» Д. Отмечается, что УЕФА продолжает наблюдать за ситуацией.
Причина возможного решения все та же — вспышка коронавируса на севере Италии.
Игра в Турине запланирована на 17 марта. Первый матч в Лионе завершился победой «Лиона» над «Ювентусом» со счетом 1:0.
Матч ПСЖ — «Боруссия» пройдет 11 марта в Париже. В первой встрече немецкий клуб победил со счетом 2:1. 0