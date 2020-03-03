ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнТрансферный дайджест. 25 февраля — 2 марта
  • 00:50
    • «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
  • 22:30
    • «Динамо» разгромило «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ
  • 22:16
    • Дубль Фрэттина помог «Ак Барсу» обыграть «Нефтехимик»
  • 21:59
    • ЦСКА с победы начал серию с «Торпедо»
  • 19:28
    • «Сибирь» «всухую» обыграла «Автомобилист»
    Все новости спорта

    «Ювентус» и «Лион» могут сыграть при пустых трибунах

    Футбол Лига чемпионов Футбол Италии Ювентус Футбол Франции Лион Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» может состояться при пустых трибунах, сообщает L’Equipe.

    «Ювентус» и «Лион» могут сыграть при пустых трибунах
    «Ювентус» и «Лион» могут сыграть при пустых трибунах

    По данным источника, такая же судьба может ждать стадион в Париже, где 11 марта сыграют ПСЖ и «Боруссия» Д. Отмечается, что УЕФА продолжает наблюдать за ситуацией.

    Причина возможного решения все та же — вспышка коронавируса на севере Италии.

    Игра в Турине запланирована на 17 марта. Первый матч в Лионе завершился победой «Лиона» над «Ювентусом» со счетом 1:0.

    Матч ПСЖ — «Боруссия» пройдет 11 марта в Париже. В первой встрече немецкий клуб победил со счетом 2:1. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Футбольная лихорадка. Как коронавирус повлиял на Серию А
  • 28/02/2020 в 00:06
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Ливерпуль»
  • 1.65
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вылетит ли «Ливерпуль» из Кубка Англии?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Бавария» без проблем выйдет в полуфинал Кубка Германии
  • «Шальке» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Дрозды» и «сороки» сыграют по «низам»?
  • «Вест Бромвич» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Нэшвилл» — «Эдмонтон» Хоккей НХЛ. 10 очков Драйзайтля и Макдэвида, дебютный гол Наместникова за «Колорадо»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 марта 07:580
  • 09:04
    • Панарин — первая российская звезда недели в НХЛ
  • 11:08
    • Все матчи азиатской Лиги чемпионов перенесены из-за коронавируса
  • 09:52
    • Наставник «Кальяри» находится на грани отставки
    Никита Нестеров Хоккей КХЛ. «Ак Барс» победил «Нефтехимик», ЦСКА взял верх над «Торпедо»Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина Вчера в 23:190
  • Экспресс дня

  • «Шпоры» прервут серию поражений?
  • 3.42
    •
  • 09:36
    • «Манчестер Сити» заинтересовался 16-летним игроком «Боруссии» Д
  • 09:20
    • «Ювентус» и «Лион» могут сыграть при пустых трибунах
  • 08:51
    • «Арсенал» рискует надолго потерять Торрейру
    Мануэл Фернандеш Футбол С кадровыми проблемами, но своего добились. «Краснодар» обыграл «Уфу»Пресса и комментарии о матче «Краснодар» — «Уфа» Вчера в 00:100
  • 08:34
    • Капелло может вернуться в «Милан»
  • 08:19
    • «Чикаго» одолел «Даллас», «Милуоки» проиграл «Майами»
  • 07:33
    • Чемпионат Швейцарии приостановлен из-за коронавируса
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Йокерит — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шальке — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Рединг — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Даллас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие