ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Зидана переживает спадРешения Зидана только усиливают проблемы «Реала»
  • 07:05
    • «Вашингтон» выменял Ковальчука у «Монреаля»
  • 01:02
    • «Пари Сен-Жермен» и «Бордо» забили семь голов на двоих
  • 00:49
    • «Атлетико» на своем поле победил «Вильярреал»
  • 00:23
    • Харитонов нокаутировал Родригеса на турнире в Минске
  • 23:17
    • Ковальчук может перейти в «Колорадо»
    Все новости спорта

    «Челси» объявил о согласовании пятилетнего контракта с Зиешем

    Футбол Трансферы Футбол Англии Челси Аякс
    «Челси» на своем сайте подтвердил, что полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш согласился с условиями пятилетнего контракта.

    Хаким Зиеш
    Хаким Зиеш

    26-летний марокканский игрок останется в амстердамском клубе до конца сезона, а летом отправится на «Стэмфорд Бридж».

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро, но может вырасти еще на четыре миллиона за счет бонусов.

    «Горд подписать контракт с таким большим клубом, как "Челси". С нетерпением жду следующего сезона и надеюсь, что вместе мы сможем добиться больших успехов», — сказал Зиеш.

    В текущем сезоне футболист провел 32 матча за «Аякс» и забил восемь мячей при 21-й голевой передаче. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Странный трансфер «Барселоны». Брейтуэйт готов дать то, чего не хватает чемпионам
  • 22/02/2020 в 14:19
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Вест Хэм»
  • 1.95
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Ливерпуль» на «Вест Хэме» за мадридское фиаско?
  • «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Айнтрахт» обыграть «Унион»?
  • «Айнтрахт» Ф — «Унион». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Вест Бромвич» прервет удачную выездную серию «Престона»?
  • «Вест Бромвич» — «Престон». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Сельта» покинула зону вылета, Месси разгромил «Эйбар», «Реал» проиграл «Леванте»Обзор матчей 25 тура Примеры 00:510
  • 21:26
    • Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Эвертоном»
  • 20:41
    • «Динамо» в серии буллитов обыграло «Спартак»
  • 20:34
    • Рамос может получить дисквалификацию за критику судей
    Оливье Жиру Футбол АПЛ. «Челси» остался на четвертом месте, «Лестер» уступил «Манчестер Сити», крупная победа «Юнайтед»Обзор матчей 27-го тура английской Премьер-лиги Вчера в 21:300
  • Экспресс дня

  • «Ливерпуль» вновь легко одолеет «Вест Хэм»?
  • 4.79
    •
  • 07:55
    • Родриго не сыграет в «Эль-Класико» из-за удаления в Сегунде В
  • 07:38
    • Матч «Интер» — «Лудогорец» может пройти на нейтральном поле
  • 07:21
    • «Челси» объявил о согласовании пятилетнего контракта с Зиешем
    «Тоттенхэм» Моуринью потерпел второе подряд поражение Футбол «Тоттенхэм» впал в пораженчество при МоуриньюРеакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм» Вчера в 04:540
  • 20:24
    • «Локомотив» одолел «Авангард» благодаря шайбе Аверина
  • 20:01
    • Россия обыграла Северную Македонию в матче квалификации Евробаскета
  • 22:21
    • Атлас: Я с самого начала говорил, что Уайлдер не умеет драться
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Прогноз на матч Адмирал — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Айнтрахт Ф — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.79
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Престон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие