«Челси» объявил о согласовании пятилетнего контракта с Зиешем

на своем сайте подтвердил, что полузащитниксогласился с условиями пятилетнего контракта.

26-летний марокканский игрок останется в амстердамском клубе до конца сезона, а летом отправится на «Стэмфорд Бридж».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро, но может вырасти еще на четыре миллиона за счет бонусов.

«Горд подписать контракт с таким большим клубом, как "Челси". С нетерпением жду следующего сезона и надеюсь, что вместе мы сможем добиться больших успехов», — сказал Зиеш.

В текущем сезоне футболист провел 32 матча за «Аякс» и забил восемь мячей при 21-й голевой передаче. 0