Селадес: Результат матча с «Аталантой» не соответствует тому, что было на поле

Главный тренер «Валенсии»поделился впечатлениями после разгромного поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с(1:4).

«Постараемся как можно лучше подготовиться к ответной игре. Мы сильно играем дома, перед своими болельщиками. Результат не соответствует тому, что было на поле.

Это поражение сложно принять, но мы будем готовы к ответному матчу. Считаю, что нам не нужно совершать чудо, чтобы выиграть противостояние.

Мы создали достаточно много моментов в каждом из таймов. Без преувеличения скажу, что мы могли забить три или четыре мяча.

Мы позволили им нанести слишком много ударов по воротам, но мы проиграли скорее из-за нашей расточительности, а не из-за тех подарков, которые мы преподнесли», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0