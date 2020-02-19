Холанн: Я хочу быть первым в списке бомбардиров

Нападающий дортмундской «Боруссии»поделился впечатлениями после победы над(2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Датчанин оформил дубль в ворота французского клуба и был признан лучшим игроком матча.

«Я рад получить награду, но чувствую, что способен на большее. Мне нужно играть лучше на этом уровне, много работать, чтобы прогрессировать. Результат достаточно опасен для нас, ведь у "ПСЖ" очень сильная команда.

Я хочу быть первым в списке бомбардиров. Что касается второго гола, я долго не думал — просто воспользовался моментом. Это такие моменты, ради которых вы работаете. Это фантастика!», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0