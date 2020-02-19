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    Холанн: Я хочу быть первым в списке бомбардиров

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    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн поделился впечатлениями после победы над ПСЖ (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Датчанин оформил дубль в ворота французского клуба и был признан лучшим игроком матча.

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    • «Я рад получить награду, но чувствую, что способен на большее. Мне нужно играть лучше на этом уровне, много работать, чтобы прогрессировать. Результат достаточно опасен для нас, ведь у "ПСЖ" очень сильная команда.

    Я хочу быть первым в списке бомбардиров. Что касается второго гола, я долго не думал — просто воспользовался моментом. Это такие моменты, ради которых вы работаете. Это фантастика!», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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