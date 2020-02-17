«Зенит» — «Алания»: счет матча 4:2, обзор голов

переигралв контрольном матче на сборе в Турции со счетом 4:2 (2:1).

В составе победителей по дублю оформили полузащитник Александр Ерохин и нападающий Эмилиано Ригони. 17-летний нападающий петербуржцев Даниил Шамкин отметился двумя результативными передачами.

За владикавказцев забивали Ислам Машуков и Давид Кобесов, реализовавший пенальти.

Сегодня вечером «Зенит» проведет еще один матч, в котором сыграет против «Кайрата».