«Зенит» — «Алания»: счет матча 4:2, обзор голов

Фрагмент матча
ФК «Зенит»
В составе победителей по дублю оформили полузащитник Александр Ерохин и нападающий Эмилиано Ригони. 17-летний нападающий петербуржцев Даниил Шамкин отметился двумя результативными передачами.
За владикавказцев забивали Ислам Машуков и Давид Кобесов, реализовавший пенальти.
Сегодня вечером «Зенит» проведет еще один матч, в котором сыграет против «Кайрата».
Товарищеский матч
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Алания» (Владикавказ) — 4:2 (2:1)
Голы: Ерохин, 29; Ригони, 45; Ригони, 54; Ерохин, 65 — Машуков, 5; Кобесов (пенальти), 67