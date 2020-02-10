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    Кике Сетьен: Мне очень понравилась игра «Барселоны» в матче с «Бетисом»

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    Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал выездную победу над «Бетисом» (3:2) в матче 23-го тура Ла Лиги.

    Кике Сетьен
    Кике Сетьен

    «Мне очень понравилась моя команда. Есть вещи, которые мы могли бы сделать лучше, но я счастлив. Соперник сильно давил на нас. Начало было сложным, мы не чувствовали себя комфортно ни на одном участке поля.

    Мы сами должны были давить, но у них есть классные игроки. Фекир провел отличный матч, было очень тяжело отбирать у него мяч.

    Порой мы упускаем свое, так что это очень важная победа на выезде, где нам играть сложнее. У меня много друзей в "Бетисе". Хочу пожелать им всего наилучшего, тем более теперь, когда они сыграли с нами», — цитирует Сетьена Marca.

    «Барселона» находится на втором месте в таблице Примеры с отставанием от «Реала» в три очка. «Бетис» идет на 13-й строчке. 0

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