Сборная Бразилии пробилась на ОИ-2020 в Токио

Олимпийская сборнаяпо футболу завоевала право участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

В заключительном туре квалификации бразильцы разгромили национальную команду Аргентины со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Матеус Кунья, а еще один гол забил Паулиньо.

Бразильцы набрали пять очков и заняли второе место в группе. Ранее сборная Аргентины с первого места квалифицировалась на ОИ.

На ОИ-2020 также выступят сборные Японии, Франции, Германии, Испании, Румынии, Новой Зеландии, Египта, Кот-д`Ивуара, ЮАР, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Австралии. Еще две сборные отберутся из зоны КОНКАКАФ.

Напомним, в финале Олимпиады-2016 сборная Бразилии в серии пенальти одолела команду Германии. 0