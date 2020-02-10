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    Сборная Бразилии пробилась на ОИ-2020 в Токио

    Футбол Сборная Бразилии Сборная Аргентины
    Олимпийская сборная Бразилии по футболу завоевала право участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

    Бразилия — Аргентина
    Бразилия — Аргентина

    В заключительном туре квалификации бразильцы разгромили национальную команду Аргентины со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Матеус Кунья, а еще один гол забил Паулиньо.

    Бразильцы набрали пять очков и заняли второе место в группе. Ранее сборная Аргентины с первого места квалифицировалась на ОИ.

    На ОИ-2020 также выступят сборные Японии, Франции, Германии, Испании, Румынии, Новой Зеландии, Египта, Кот-д`Ивуара, ЮАР, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Австралии. Еще две сборные отберутся из зоны КОНКАКАФ.

    Напомним, в финале Олимпиады-2016 сборная Бразилии в серии пенальти одолела команду Германии. 0

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