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    Лидер «Ливерпуля» может перейти в «Баварию» летом

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    Нападающий «Ливерпуля» и сборной Бразилии Роберто Фирмино может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает The Sun.

    Роберто Фирмино
    Роберто Фирмино

    По информации источника, 28-летний бразильский футболист является приоритетной целью мюнхенской «Баварии» на летнее трансферное окно. Отмечается, что «Ливерпуль» оценивает трансфер Фирмино в £ 75 млн (около € 90 млн).

    Фирмино выступает в составе «Ливерпуля» с 2015 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач.

    «Ливерпуль» набрал 73 очка в 25 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бавария», имея в активе 43 очка, набранных в 21 матче, лидирует в чемпионате Германии. 0

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