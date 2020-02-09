«Осасуна» — «Реал»: счет 1:4, обзор голов

Первыми вперед вышли хозяева, забив на 14 минуте. Это сделал Унаи Гарсия. Однако еще до перерыва «Реал» сравнял счет и вышел вперед. Иско возобновил равновесие сил, а Серхио Рамос с передачи Каземиро вывел «сливочных» вперед.
На 84 минуте Лукас увеличил отрыв, а на 92 минуте окончательный счет установил Лука Йович.
Таким образом, «Реал» вышел на первое место, набрав 49 очков. Разрыв с «Барселоной» составляет 3 очка. «Осасуна» 12-я. У команды 28 баллов.
Примера. 23 тур
«Осасуна» — «Реал»- 1:4
Голы: 1:0 — 14 Унаи Гарсия, 1:1 — 33 Иско, 1:2 — 38 Рамос, 1:3 — 84 Васкес, 1:4 — 90 Йович«Осасуна»: Эррера, Видаль, Унаи Гарсия, Эступиньян, Давид Гарсия, Роберто Торрес (Кардона, 77), Брашанац, Рубен Гарсия, Иньиго Перес, Арнаис (Гальего, 61), Монкайола (Мерида, 10)«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич, Вальверде, Иско (Винисиус Жуниор, 82), Каземиро, Бэйл (Васкес, 71), Бензема (Йович, 88)Предупреждения: Видаль (57), Давид Гарсия (69), Карвахаль (73), Рамос (79)