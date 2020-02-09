«Осасуна» — «Реал»: счет 1:4, обзор голов

В матче смадридскийсумел одержать победу со счетом 1:4.

Первыми вперед вышли хозяева, забив на 14 минуте. Это сделал Унаи Гарсия. Однако еще до перерыва «Реал» сравнял счет и вышел вперед. Иско возобновил равновесие сил, а Серхио Рамос с передачи Каземиро вывел «сливочных» вперед.

На 84 минуте Лукас увеличил отрыв, а на 92 минуте окончательный счет установил Лука Йович.

Таким образом, «Реал» вышел на первое место, набрав 49 очков. Разрыв с «Барселоной» составляет 3 очка. «Осасуна» 12-я. У команды 28 баллов.