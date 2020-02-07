Пирло: Нынешний «Милан» очень сильно отличается от старого

Бывший полузащитникподелился своим мнением касательно проблем, которые на данный момент испытывает клуб. Интервью миланской легенды появилось в La Gazzetta dello Sport.

«Нынешний "Милан" очень сильно отличается от старого. Мальдини и Бобан делают все, что могут, подписывая доступных игроков, так как у клуба больше нет таких финансовых возможностей, как раньше.

Проблема Мальдини и Бобана не в переходе с поля в кабинеты, а в переходе от "Милана", что они знали, к клубу, в котором они работают сейчас.

Я думаю, что они хорошо себя проявили в трудную минуту и являются подходящими людьми для постепенного восстановления. То же относится и к Пиоли — он выжимает максимум из того, что у него есть. Он смог придать команде идентичность. Как человек Пиоли мне тоже всегда нравился.

Лучший образец для "Милана" — "Ювентус" моих времен, который каждый год делал несколько точечных трансферов», — цитирует итальянца издание. 0