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    В шорт-лист «Барселоны» входит три нападающих

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    Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, каких нападающих каталонский клуб поместил в шорт-лист перед летним трансферным окном.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг

    В списке оказался форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий «Челси» Оливье Жиру и Фернандо Льоренте из «Наполи».

    «Я знаю Обамеянга. Он важный игрок для "Арсенала". Ясно, что летом у нас появится новая "девятка", Луис Суарес вернется сильнее, но летом мы должны купить нового нападающего.

    В шорт-лист входят Оливье Жиру, Фернандо Льоренте и Обамеянг, но мы решили не подписывать кого-либо в январе», — цитирует Абидаля Daily Mail.

    Ранее стало известно, что «Барсе» могут разрешить подписать форварда вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. При этом действующему чемпиону Испании придется выбирать из игроков, выступающих в Примере / Сегунде. 0

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