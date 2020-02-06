В шорт-лист «Барселоны» входит три нападающих

Спортивный директоррассказал, каких нападающих каталонский клуб поместил в шорт-лист перед летним трансферным окном.

В списке оказался форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий «Челси» Оливье Жиру и Фернандо Льоренте из «Наполи».

«Я знаю Обамеянга. Он важный игрок для "Арсенала". Ясно, что летом у нас появится новая "девятка", Луис Суарес вернется сильнее, но летом мы должны купить нового нападающего.

В шорт-лист входят Оливье Жиру, Фернандо Льоренте и Обамеянг, но мы решили не подписывать кого-либо в январе», — цитирует Абидаля Daily Mail.

Ранее стало известно, что «Барсе» могут разрешить подписать форварда вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. При этом действующему чемпиону Испании придется выбирать из игроков, выступающих в Примере / Сегунде. 0