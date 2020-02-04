В РФС создан селекционный отдел

Российский футбольный союз на своем официальном сайте объявил о создании селекционного отдела, который будет входить в спортивный департамент.

Его основной задачей является поиск талантливых игроков для юношеских и юниорских сборных России.

Тренеры сборных будут получать информацию о молодых игроках, которые выступают на различных соревнованиях, в том числе в отдаленных регионах и за пределами России. Специалисты селекционного отдела будут расширять круг потенциальных кандидатов и анализировать выступления юных футболистов.

«Очевидно, что в разных возрастных группах нам нужно находить больше игроков, готовых выдерживать конкуренцию на самом высоком уровне. Задача селекционного отдела — просматривать юных игроков в России и за рубежом, чтобы в дальнейшем они могли выступать за соответствующие сборные.

Уже есть первые плоды работы нового отдела: в наших сборных играет и просматривается ряд новых футболистов и футболисток», — сказал руководитель департамента сборных команд, спортивный директор РФС Андрей Лексаков. 0