«Барселона» — «Леванте»: счет матча 2:1, обзор голов

одержала победу надв домашнем матче 22-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на «Камп Ноу», завершилась со счетом 2:1.

«Сине-гранатовые» забили первый гол на 30-й минуте. Лионель Месси со своей половины поля сделал выверенную передачу на ход Ансумане Фати, тот оторвался от защитника и пробил точно в цель.

Еще через 100 секунд Фати оформил дубль. Он вновь принял пас от Месси и с острого угла мощным выстрелом прошил вратаря.

Фати стал самым молодым автором дубля в истории чемпионата Испании — ему 17 лет и 94 дня.

Гости сократили отставание в компенсированное время второго тайма — отличился Рубен Рочина.

Примера. 22-й тур «Барселона» — «Леванте» — 2:1 (2:0) Голы: 1:0 — 30 Фати, 2:0 — 31 Фати, 2:1 — 90+2 Рочина.«Барселона»: тер Штеген, Пике, Лангле, Альба, Семеду, Ракитич, Бускетс, де Йонг (Артур, 80), Фати (Пуч, 87), Месси, Гризманн (Серджи Роберто, 71)«Леванте»: Фернандес, Тоньо, Постиго, Везу, Мирамон, Кампанья, Рочина, Мелеро (Эрнани, 60), Вукчевич (Барди, 80), Рохер Марти, Моралес (Майораль, 60)Предупреждения: Пике (65), Альба (65)

В турнирной таблице Примеры «Барселона» занимает второе место (46 очков), а «Леванте» — 13-е (26 очков). 0