«Лацио» — СПАЛ: счет матча 5:1, обзор голов

Римскийодержал крупную домашнюю победу над(5:1) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Дубль в составе победителей оформил лидер гонки бомбардиров серии А Чиро Иммобиле. Еще два мяча забил Фелипе Кайседо, еще один гол на счету Бобби Адеканье.

У коллектива из Феррары отличился Симоне Миссироли.

«Лацио» благодаря этой победе обогнал «Интер» и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А с 49 очками. Отставание от «Ювентуса» составляет пять очков, однако римляне имеют игру в запасе.

Серия А. 22-й тур «Лацио» — «СПАЛ» — 5:1 (4:0) Голы: Иммобиле, 3 (1:0). Кайседо, 16 (2:0). Иммобиле, 29 (3:0). Кайседо, 38 (4:0). Адеканье, 58 (5:0). Миссироли, 65 (5:1)«Лацио»: Стракоша, Раду (Вавро, 72), Ачерби, Баштуш, Лукас, Лулич (Хони, 61), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо (Адеканье, 49), Иммобиле«СПАЛ»: Бериша, Фелипе (Зуканович, 67), Томович, Бонифаци, Реца, Кастро (Вальдифиори, 75), Дабо (Мурджа, 70), Миссироли, Стрефецца, Флоккари, Ди ФранческоПредупреждения: Милинкович-Савич, 43. Ди Франческо, 61. Миссироли, 80

«Милан» в матче 22-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Вероной» со счетом 1:1.

На гол Давиде Фараони «россонери» ответили мячом Хакана Чалханоглу.

На 90+3-й минуте встречи в составе «Милана» на замену вышел 18-летний нападающий Даниэль Мальдини — сын легендарного защитника команды Паоло Мальдини.

Серия А. 22-й тур «Милан» — «Верона» — 1:1 (1:1) Голы: Фараони, 13 (0:1). Хакан Чалханоглу, 29 (1:1)«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия (Салемакерс, 77), Эрнандез, Бонавентура (Лукас Пакета, 64), Кессье, Ребич, Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Мальдини, 90+3), Леан«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Верре (Борини, 70), Дзакканьи (Давидович, 90+4), Пессина, АмрабатПредупреждения: Ррахмани, 24. Эрнандез, 45+1. Пессина, 86. Борини, 90+3. Сильвестри, 90+5Удаление: Амрабат, 68

Еще в одном матче «Аталанта» сыграла вничью с «Дженоа» (2:2). 0