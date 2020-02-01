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    Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион», Холанн оформил дубль

    «Боруссия» Д — «Унион»: счет матча 5:0, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион» (5:0) в домашнем матче 20-го тура чемпионата Германии.

    «Боруссия»
    «Боруссия»

    В составе победителей дубль оформил Эрлин Холанн, еще по мячу забили Джейдон Санчо, Марко Ройс и Аксель Витсель.

    Холлан забил 7 мячей в трех матчах за дортмундцев в бундеслиге.

    В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» занимает третье место, имея в активе 39 очков. «Унион» опустился на 12-ю строчку с 23 очками.

    В следующем туре 8 февраля подопечные Люсьена Фавра встретятся с «Байером», а «Унион» сыграет с «Вердером».

    Бундеслига. 20-й тур
    «Боруссия Д» — «Унион Б» — 5:0 (2:0)
    Голы: Санчо, 13 (1:0). Холанн, 18 (2:0). Ройс, 68 — с пенальти (3:0). Витсель, 70 (4:0). Холанн, 76 (5:0)«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Аканджи, Хакими (Загаду, 64), Витсель, Ройс (Азар, 71), Рафаэл Геррейру, Брандт, Санчо, Холанн (Рейна, 77)«Унион Б»: Гикевич, Суботич, Триммель (Рюерсон, 74), Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Гентнер (Премель, 68), Юнус Малли (Беккер, 59), Андрих, Андерссон, БюльтерПредупреждение: Фридрих, 64
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