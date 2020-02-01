«Боруссия» Д — «Унион»: счет матча 5:0, обзор голов

Дортмундскаяразгромила(5:0) в домашнем матче 20-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль оформил Эрлин Холанн, еще по мячу забили Джейдон Санчо, Марко Ройс и Аксель Витсель.

Холлан забил 7 мячей в трех матчах за дортмундцев в бундеслиге.

В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» занимает третье место, имея в активе 39 очков. «Унион» опустился на 12-ю строчку с 23 очками.

В следующем туре 8 февраля подопечные Люсьена Фавра встретятся с «Байером», а «Унион» сыграет с «Вердером».