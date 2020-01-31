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    «Милан» предложил «Локо» 18 миллионов евро за Миранчука, но получил отказ

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    Итальянский «Милан» предпринимал новую попытку приобрести полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «Россонери» были готовы выложить за футболиста 18 миллионов евро. Ранее итальянцы рассматривали вариант с арендой 24-летнего игрока за 3 миллиона евро до конца текущего сезона с опцией последующего выкупа за 15 миллионов евро.

    При согласии сторон на сделку существовала вероятность, что они бы не успели юридически оформить соглашение, так как через несколько часов в Европе закрывалось трансферное окно.

    «Даже если предложение было бы щедрым, то риск не успеть оформить все процедуры по переходу оставался», — сообщил арентству «РБК» источник близкий к сделке.

    В нынешнем сезоне Миранчук провел 21 матч во всех турнирах за «Локомотив», забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи. 0

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