«Милан» предложил «Локо» 18 миллионов евро за Миранчука, но получил отказ

Итальянскийпредпринимал новую попытку приобрести полузащитника «Локомотива» и сборной России

«Россонери» были готовы выложить за футболиста 18 миллионов евро. Ранее итальянцы рассматривали вариант с арендой 24-летнего игрока за 3 миллиона евро до конца текущего сезона с опцией последующего выкупа за 15 миллионов евро.

При согласии сторон на сделку существовала вероятность, что они бы не успели юридически оформить соглашение, так как через несколько часов в Европе закрывалось трансферное окно.

«Даже если предложение было бы щедрым, то риск не успеть оформить все процедуры по переходу оставался», — сообщил арентству «РБК» источник близкий к сделке.

В нынешнем сезоне Миранчук провел 21 матч во всех турнирах за «Локомотив», забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи. 0