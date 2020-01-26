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    Сульшер: Можно заметить, что все хотят нашего провала, но меня это не волнует

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал послематчевое интервью, обсудив результат встречи с «Транмир Роверс», в которой его подопечные выиграли со счетом 0:6.

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    «Уже многое было сказано и написано об этом поле. Мы сыграли хорошо и не хотели использовать длинные передачи, потому что не такой игры хотим. Мы опустили мяч и забили красивые голы. У нас отличные футболисты, которые выкладываются в каждом матче», — приводит слова Сульшера BBC.

    «Я не знаю, что вы говорите и пишете. Можно заметить, что все хотят нашего провала, но меня это не волнует. Я не поддаюсь эмоциям. Сейчас я счастлив, но не стану расслабляться. Впереди две важные игры», — высказался норвежец по поводу давления на его команду. 0

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