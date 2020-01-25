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    «Монако» Головина потерпел домашнее поражение

    «Монако» — «Страсбур»: счет 1:3, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монако Страсбург Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    «Монако» на своем поле проиграл «Страсбуру» со счетом 1:3.

    Леонарду Жардим
    Леонарду Жардим

    Счет в матче открыл Ажорк. Игрок замкнул прострел с правого фланга на 40 минуте встречи.

    Второй мяч гостей был чем-то похож с первым. Томассон получил передачу в район 11-метровой отметки с левого края. Футболист пробил из-под оппонента, при этом удар получился не сильным. Но этого хватило для того, чтобы удвоить преимущество.

    Стефан Митрович практически снял все вопросы на 74 минуте. Гол был забит после подачи с углового. Спустя 12 минут Йоветич сумел ответить точным ударом. Нападающий пробил низом в ближний угол ворот соперника.

    Это второе поражение «Монако» подряд. Сейчас «красно-белые» на 12 месте с 29 очками. У «Страсбура» 30 пунктов и 7 седьмая позиция.

    Лига 1. 21 тур
    «Монако» — «Страсбур» — 1:3
    Голы: 0:1 — 40 Ажорк, 0:2 — 66 Томассон, 0:3 — 74 Митрович, 1:3 — 86 Йоветич«Монако» Лекомт, Марипан, Хенрихс (Агиляр, 67), Балло-Туре, Глик, Бакайоко, Головин, Желсон Мартинш, Фабрегас (Адриен Силва, 69), Жил Диаш (Йоветич, 59), Бен-Йеддер«Страсбур» Зельс, Коне (Белльгард, 34), Кароль, Митрович, Джику, Томассон, Фофана, Сиссоко, Лала, Зои (Ндур, 77), Ажорк (Уорис, 85)Предупреждения: Йоветич (81)
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