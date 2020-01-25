«Монако» — «Страсбур»: счет 1:3, обзор голов

на своем поле проигралсо счетом 1:3.

Счет в матче открыл Ажорк. Игрок замкнул прострел с правого фланга на 40 минуте встречи.

Второй мяч гостей был чем-то похож с первым. Томассон получил передачу в район 11-метровой отметки с левого края. Футболист пробил из-под оппонента, при этом удар получился не сильным. Но этого хватило для того, чтобы удвоить преимущество.

Стефан Митрович практически снял все вопросы на 74 минуте. Гол был забит после подачи с углового. Спустя 12 минут Йоветич сумел ответить точным ударом. Нападающий пробил низом в ближний угол ворот соперника.

Это второе поражение «Монако» подряд. Сейчас «красно-белые» на 12 месте с 29 очками. У «Страсбура» 30 пунктов и 7 седьмая позиция.