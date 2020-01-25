«Монако» — «Страсбур»: счет 1:3, обзор голов

Леонарду Жардим
globallookpress.com
Счет в матче открыл Ажорк. Игрок замкнул прострел с правого фланга на 40 минуте встречи.
Второй мяч гостей был чем-то похож с первым. Томассон получил передачу в район 11-метровой отметки с левого края. Футболист пробил из-под оппонента, при этом удар получился не сильным. Но этого хватило для того, чтобы удвоить преимущество.
Стефан Митрович практически снял все вопросы на 74 минуте. Гол был забит после подачи с углового. Спустя 12 минут Йоветич сумел ответить точным ударом. Нападающий пробил низом в ближний угол ворот соперника.
Это второе поражение «Монако» подряд. Сейчас «красно-белые» на 12 месте с 29 очками. У «Страсбура» 30 пунктов и 7 седьмая позиция.
Лига 1. 21 тур
«Монако» — «Страсбур» — 1:3
Голы: 0:1 — 40 Ажорк, 0:2 — 66 Томассон, 0:3 — 74 Митрович, 1:3 — 86 Йоветич«Монако» Лекомт, Марипан, Хенрихс (Агиляр, 67), Балло-Туре, Глик, Бакайоко, Головин, Желсон Мартинш, Фабрегас (Адриен Силва, 69), Жил Диаш (Йоветич, 59), Бен-Йеддер«Страсбур» Зельс, Коне (Белльгард, 34), Кароль, Митрович, Джику, Томассон, Фофана, Сиссоко, Лала, Зои (Ндур, 77), Ажорк (Уорис, 85)Предупреждения: Йоветич (81)