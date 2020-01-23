Обамеянг согласился на переход в «Барселону»

Нападающийможет стать игроком, передает Mundo Deportivo.

Как утверждает источник, габонец уже дал согласие на переход в стан каталонцев, что может стать решающим фактором в вопросе его трансфера

В «Барселоне» знают об условиях контракта Обамеянга с «канонирами». В частности, «сине-гранатовые» обладают информацией, что соглашение между сторонами истекает в 2021 году, несмотря на то что лондонцы ее не разглашали.

Напомним, что основной нападающий «Барсы» Луис Суарес выбыл на долгий срок из-за травмы.

В текущем сезоне Обамеянг провел 22 матча в АПЛ, забил 14 голов и сделал две результативные передачи. 0