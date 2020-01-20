«Ювентус» — «Парма»: счет 2:1, обзор голов

В матче 20 тура итальянской Серии Аодержал победу надсо счетом 2:1.

В составе хозяев «дублем» отметился Криштиану Роналду. На 43 минуте он сделал точный дальний удар. Не обошлось без рикошета. Второй гол португалец оформил на 58 минуте. Дибала ворвался в штрафную и отдал на набегающего Криштиану.

«Парма» смогла сравнять счет (1:1) на 53 минуте. Корнелиус точно пробил головой после подачи углового.

Календарь и таблица Серии А

«Юве» снова на первом месте. Подопечные Сарри набрали 51 очко. «Парма» находится у зоны еврокубков — на 7 строчке с 28 баллами.