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    «Дубль» Роналду принес «Ювентусу» победу над «Пармой»

    «Ювентус» — «Парма»: счет 2:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Парма Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 20 тура итальянской Серии А «Ювентус» одержал победу над «Пармой» со счетом 2:1.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    В составе хозяев «дублем» отметился Криштиану Роналду. На 43 минуте он сделал точный дальний удар. Не обошлось без рикошета. Второй гол португалец оформил на 58 минуте. Дибала ворвался в штрафную и отдал на набегающего Криштиану.

    «Парма» смогла сравнять счет (1:1) на 53 минуте. Корнелиус точно пробил головой после подачи углового.

    Календарь и таблица Серии А

    «Юве» снова на первом месте. Подопечные Сарри набрали 51 очко. «Парма» находится у зоны еврокубков — на 7 строчке с 28 баллами.

    Серия А. 20 тур
    «Ювентус» — «Парма» — 2:1
    Голы: 1:0 — 43 Роналду, 1:1 — 55 Корнелиус, 2:1 — 58 Роналду«Ювентус»: Шченсны, де Лигт, Алекс Сандро (Данило, 21), Бонуччи, Рэмзи (Игуаин, 59), Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Рабьо, Роналду, Дибала (Дуглас Коста, 81)«Парма»: Сепе, Якопони, Дармиан, Бруну Алвеш, Гальоло, Эрнани, Скоццарелла (Спрокати, 66), Кулусевски (Силигарди, 88), Куцка, Куртич, Инглезе (Корнелиус, 44)Предупреждения Куртич (71)
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