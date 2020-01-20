«Ювентус» — «Парма»: счет 2:1, обзор голов

Криштиану Роналду
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В составе хозяев «дублем» отметился Криштиану Роналду. На 43 минуте он сделал точный дальний удар. Не обошлось без рикошета. Второй гол португалец оформил на 58 минуте. Дибала ворвался в штрафную и отдал на набегающего Криштиану.
«Парма» смогла сравнять счет (1:1) на 53 минуте. Корнелиус точно пробил головой после подачи углового.
«Юве» снова на первом месте. Подопечные Сарри набрали 51 очко. «Парма» находится у зоны еврокубков — на 7 строчке с 28 баллами.
Серия А. 20 тур
«Ювентус» — «Парма» — 2:1
Голы: 1:0 — 43 Роналду, 1:1 — 55 Корнелиус, 2:1 — 58 Роналду«Ювентус»: Шченсны, де Лигт, Алекс Сандро (Данило, 21), Бонуччи, Рэмзи (Игуаин, 59), Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Рабьо, Роналду, Дибала (Дуглас Коста, 81)«Парма»: Сепе, Якопони, Дармиан, Бруну Алвеш, Гальоло, Эрнани, Скоццарелла (Спрокати, 66), Кулусевски (Силигарди, 88), Куцка, Куртич, Инглезе (Корнелиус, 44)Предупреждения Куртич (71)