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    Стоимость состава «Ливерпуля» при Клоппе выросла на 500%

    Футбол Футбол Англии Ливерпуль
    Стоимость состава «Ливерпуля» при Юргене Клоппе значительно выросла, сообщает Forbes.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    После того, как немецкий специалист возглавил «красных» в октябре 2015 года, общий ценник команды возрос с 423 миллионов евро до 2,15 миллиарда — более чем на 500%.

    В качестве примера приводится рост стоимости Эндрю Робертсона. Шотландец был куплен «Ливерпулем» в 2017 году за 9,4 миллиона евро, а сейчас его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро. Защитник Трент Александер-Арнольд заиграл в команде при Клоппе и на данный момент 21-летний футболист стоит 110 миллионов евро.

    В этом сезоне «Ливерпуль» очень близок к тому, чтобы завоевать чемпионский титул. Мерсисайдский клуб уверенно лидирует в АПЛ, опережая своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 14 очков. 0

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