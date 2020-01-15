Глушаков: Лет 8-9 уже так не бегал, как в «Ахмате»

Полузащитник «Ахмата»поделился впечатлениями от зимних сборов клуба, отметив, что грозненцы проводят много беговой работы.

«Анализирую тренировочный процесс, который был у меня на сборах, и вспоминаю, что давно я так не бегал. Лет 8-9 уже. Тяжеловато, но ничего страшного.

Каждый тренерский штаб по-своему видит процесс подготовки на сборах. Кто-то через бег, кто-то через игры, кто-то через штангу. Все по-разному.

Самое важное — чтобы это приносило результат для клуба. Осталась сложная часть чемпионата, только через труд можно все перетерпеть и выбраться в верхнюю часть таблицы.

Самое важное, чтобы 2020 год был без травм, с хорошими результатами, чтобы мои идеи воплотились в жизнь, надо двигаться вперед с высоко поднятой головой.

Насыщенный впереди год. С каждым годом все тяжелее, но для этого и есть жизнь, чтобы мы эти препятствия преодолели», — сказал Глушаков в интервью пресс-службе клуба. 0