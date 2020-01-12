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    Тарасов не переживает за состояние ноги

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    Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал об ожиданиях от прохождения зимних сборов с казанским «Рубином»

    Дмитрий Тарасов
    Дмитрий Тарасов

    «Долго ждал этого. Долго восстанавливался. Поступило предложение от "Рубина", в клубе хотят посмотреть на сборе, как моя нога после долгого перерыва. О подписании контракта пока речи нет.

    Просто посмотрят, в какой я форме. Я тренировался много и за себя не переживаю. Чувствую себя отлично.

    От сборов жду тяжелой работы. Это новая команда, новая атмосфера. Но я многих ребят знаю, и сложностей быть не должно. Все понимают, как играть и тренироваться. Побыстрее хочу начать работу в "Рубине".

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    • Нужно доказывать лидерские качества через работу. Но сегодня на медосмотре был приятный эпизод. Меня пропустили вперед в последний кабинет врача, как самого старшего и опытного. Чувствуется уважение у ребят. Было очень приятно», — приводит слова Тарасова «Р-Спорт». 0

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