Вальверде: «Атлетико» перевернул игру за два хода

Главный тренер «Барселоны»поделился впечатлениями после поражения от(2:3) в 1/2 финала Суперкубка Испании.

«Мы доминировали в этой игре. В конце концов, когда казалось, что игра в наших в руках, за два хода "Атлетико" перевернул ее.

Соперник сравнял счет в ситуации, когда мы не знали, как остановить их. Мы были удивлены таким развитием событий.

Увольнение? Тренеры отдают всех себя в каждой игре. Всегда существует нестабильность, когда нет результатов или когда вы проигрываете. Я не могу это контролировать», — цитирует пресс-служба федерации футбола Испании Вальверде. 0