«Барселона» — «Атлетико»: счет матча 2:3, обзор голов

Мадридскийобыгралв полуфинальном матче Суперкубка Испании со счетом 3:2 (0:0).

Фрагмент матча twitter.com/atleti 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Автором первого гола стал полузащитник «матрасников» Коке, отличившийся в начале второго тайма. Спустя пять минут нападающий каталонцев Лионель Месси сравнял счет.

На 62-й минуте игры «Барселону» вывел вперед нападающий Антуан Гризманн. Спустя 19 минут счет сравнял Альваро Мората, который реализовал пенальти, а на 86-й минуте матча нападающий мадридцев Анхель Корреа забил победный гол.

Соперником «Атлетико» по финалу Суперкубка Испании станет «Реал», накануне обыгравший «Валенсию» — 3:1. Решающий матч турнира пройдет 12 января в Джидде на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити», начало — в 21:00 мск.