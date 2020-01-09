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    «Атлетико» обыграл «Барселону» в полуфинале Суперкубка Испании

    «Барселона» — «Атлетико»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Барселона Атлетико
    Мадридский «Атлетико» обыграл «Барселону» в полуфинальном матче Суперкубка Испании со счетом 3:2 (0:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Автором первого гола стал полузащитник «матрасников» Коке, отличившийся в начале второго тайма. Спустя пять минут нападающий каталонцев Лионель Месси сравнял счет.

    На 62-й минуте игры «Барселону» вывел вперед нападающий Антуан Гризманн. Спустя 19 минут счет сравнял Альваро Мората, который реализовал пенальти, а на 86-й минуте матча нападающий мадридцев Анхель Корреа забил победный гол.

    Соперником «Атлетико» по финалу Суперкубка Испании станет «Реал», накануне обыгравший «Валенсию» — 3:1. Решающий матч турнира пройдет 12 января в Джидде на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити», начало — в 21:00 мск.

    Испания. Суперкубок 1/2 финала
    «Барселона» — «Атлетико» — 2:3 (0:0)
    Голы: Коке, 46 (0:1). Месси, 51 (1:1). Гризманн, 62 (2:1). Мората, 81 — с пенальти (2:2). Корреа, 86 (2:3)«Барселона»: Нету, Сержи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Видаль, Бускетс (Ракитич, 86), де Йонг (Фати, 88), Месси, Суарес, Гризманн«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди (Витоло, 67), Корреа, Эррера (Коке, 46. Льоренте, 72), Партей, Сауль, Жоау Феликс, МоратаПредупреждения: Пике, 31. Партей, 35. Суарес, 45+3. Савич, 45+3. Фелипе, 64. Льоренте, 73. Видаль, 77. Нету, 80
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