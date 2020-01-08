ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаМанчестерское дерби «в одну калитку». Гвардиола уничтожил Сульшера
  • 18:30
    • «Зенит» сыграет с «Зальцбургом» на сборах в Катаре
  • 17:54
    • «Ростов» разорвал контракт с Сигурдссоном
  • 17:40
    • «Локомотив» на выезде обыграл «Салават Юлаев»
  • 17:27
    • Рублев прошел в четвертьфинал турнира в Дохе
  • 14:17
    • Бой Головкина и Шереметы пройдет в Чикаго
    Все новости спорта

    «Ростов» разорвал контракт с Сигурдссоном

    Футбол РПЛ Футбол России Ростов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Как сообщает «Чемпионат», «Ростов» расторг соглашение с футболистом Рагнаром Сигурдссоном. Обе стороны договорились об обоюдном разрыве контракта.

    Рагнар Сигурдссон и Валерий Карпин
    Рагнар Сигурдссон и Валерий Карпин

    Ранее сообщалось о том, что Сигурдссон якобы имеет проблемы с дисциплиной и алкоголем, поэтому руководство «сельмашей» приняло решение завершить сотрудничество с исландцем. Позже представители «желто-синих» опровергли эту информацию официальным заявлением.

    «8 января в СМИ появилась порочащая информация об экс-капитане футбольного клуба "Ростов" Рагнаре Сигурдссоне.

    Сведения о якобы "серьёзных проблемах с алкоголем" у игрока не соответствуют действительности. За почти два года выступлений в "Ростове" Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжёлой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку.

    Благодаря успешной игре исландский футболист также вошёл в состав символической сборной отбора Евро-2020.

    Контракт с капитаном был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, поскольку высоко ценим его самоотдачу в каждом матче и человеческие качества. Хотим предостеречь СМИ от распространения непроверенной информации», — сообщает клубная пресс-служба «Ростова». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Интер» и «Наполи» в начале новой эры
  • Вчера в 23:18
    •
  • Прогноз
  • «Валенсия» — «Реал»
  • 2.07
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто станет первым финалистом Суперкубка Испании?
  • «Валенсия» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сделает ли «Лестер» хороший задел еще в первом матче?
  • «Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • Будет ли «Сент-Этьен» препятствием для ПСЖ?
  • ПСЖ — «Сен-Этьен». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Дубль Овечкина, ассисты Ковальчука, три очка ПанаринаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 января 10:020
  • 18:23
    • «Шальке» арендует защитника «Барселоны»
  • 14:55
    • «Милан» интересуется защитником «Челси»
  • 14:46
    • Флетчер: Линделёф выглядел жалко. Особенно против Рияда Мареза
    Златан Ибрагимович Футбол «Милану» нужна Ибракадабра. Не прогадал ли клуб с подписанием ветерана?Швед сыграл против «Сампдории», но голов не забил Вчера в 17:280
  • Экспресс дня

  • «Барселона» и «Атлетико» порадуют саудовских болельщиков голами
  • 4.63
    •
  • 14:07
    • «Челси» использует Жиру в сделке по Дембеле
  • 13:59
    • Сарри: Роналду больше не испытывает проблем с коленом
  • 13:53
    • Маркос Алонсо может перебраться в «Интер»
    Сборная России Хоккей Россия на МЧМ-2020: трагедия с привкусом оптимизмаИтоги выступления сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею — в нашем обзоре прессы Вчера в 02:510
  • 13:36
    • «Ман Юнайтед» вступит в борьбу за Артуро Видаля
  • 11:29
    • Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне
  • 11:14
    • Овечкин признан первой звездой дня НХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.03
  • Прогноз на матч Лион — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Лестер — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сен-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  3.59
  • Экспресс дня 8 января
  • Сегодня в 23:05
    •  3.80
  • Прогноз на матч Лилль — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.67
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Автомобилист — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торино — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие