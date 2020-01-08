«Ростов» разорвал контракт с Сигурдссоном

Как сообщает « Чемпионат »,расторг соглашение с футболистом. Обе стороны договорились об обоюдном разрыве контракта.

Ранее сообщалось о том, что Сигурдссон якобы имеет проблемы с дисциплиной и алкоголем, поэтому руководство «сельмашей» приняло решение завершить сотрудничество с исландцем. Позже представители «желто-синих» опровергли эту информацию официальным заявлением.

«8 января в СМИ появилась порочащая информация об экс-капитане футбольного клуба "Ростов" Рагнаре Сигурдссоне.

Сведения о якобы "серьёзных проблемах с алкоголем" у игрока не соответствуют действительности. За почти два года выступлений в "Ростове" Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжёлой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку.

Благодаря успешной игре исландский футболист также вошёл в состав символической сборной отбора Евро-2020.

Контракт с капитаном был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, поскольку высоко ценим его самоотдачу в каждом матче и человеческие качества. Хотим предостеречь СМИ от распространения непроверенной информации», — сообщает клубная пресс-служба «Ростова». 0