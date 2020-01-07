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    Месси, Суарес и Бензема — в сборной первой половины сезона Ла Лиги от Marca

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    Журналисты испанской газеты Marca составили символическую сборную по итогам первой половины сезона Ла Лиги.

    Карим Бензема
    Карим Бензема

    В состав символической команды вошли: Ян Облак («Атлетико»), Хосе Гайя («Валенсия»), Диего Карлос, Хесус Навас (оба — «Севилья»), Жерар Пике («Барселона»), Федерико Вальверде («Реал»), Санти Касорла («Вильярреал»), Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»), Карим Бензема («Реал»), Лионель Месси, Луис Суарес (оба — «Барселона»).

    В сборную открытий первой части сезона включены: Унаи Симон («Атлетик»), Фелипе («Атлетико»), Пау Торрес («Вильярреал»), Домингуш Дуарте («Гранада»), Лукас Окампос, Фернандо Режес (оба — «Севилья»), Андре-Франк Замбо-Ангисса («Вильярреал»), Рубен Гарсия («Осасуна»), Родриго Гоэс («Реал»), Чими Авила («Осасуна»), Ферран Торрес («Валенсия»).

    В сборную разочарований вошли: Андрей Лунин («Вальядолид»), Жан-Клер Тодибо, Хуниор Фирпо (оба — «Барселона»), Фернандо Калеро («Эспаньол»), Рони Лопеш («Севилья»), Денис Суарес («Сельта»), Маркос Льоренте, Жоау Феликс (оба — «Атлетико»), Лука Йович («Реал»), Люк де Йонг («Севилья»), Борха Иглесиас («Бетис»). 0

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