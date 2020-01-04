Примера. «Реал» в гостях у «Хетафе», «Атлетико» примет «Леванте», каталонское дерби

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    Результаты матчей 19-го тура Примеры

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    С 4 по 5 января пройдт матчи 19-го тура чемпионата Испании по футболу.

    «Вальядолид» — «Леганес» 2:2

    В матче 19-го тура испанской Примеры «Вальядолид» на своем поле сыграл вничью с «Леганесом» со счетом 2:2.

    В составе хозяев дублем отметился форвард Энес Унал. За «Леганес» голы забили Мартин Брайтвайт и Роке Меса.

    «Вальядолид» располагается на 14-й позиции таблицы Примеры с 21 очком. «Леганес» по-прежнему находится в зоне вылета, имея в активе 14 очков.

    Примера. 19-й тур
    «Вальядолид» — «Леганес» — 2:2 (1:2)
    Голы: Брэйтуэйт, 4 (0:1). Энес Унал, 8 (1:1). Меса, 13 (1:2). Энес Унал, 79 (2:2)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Антоньито (Эрвиас, 90+2), Мойяно (Мичел, 58), Салису, Фернандес, Алькарас, Оскар Плано, Энес Унал, Гвардьола, Вилья (Рамирес, 58)«Леганес»: Куэльяр, Росалес (Руибаль, 86), Омеруо (Тарин, 84), Сильва, Родригес, Авазьем, Рубен Перес, Меса, Оскар Родригес (Каррильо, 80), Брэйтуэйт, Эн-НесириПредупреждения: Сильва, 7. Меса, 58. Алькарас, 68. Гвардьола, 86

    «Севилья» — «Атлетик» Б 1:1

    В матче 19-го тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао со счетом 1:1.

    В составе гостей отличился Андер Капа, а Унай Нуньес стал автором автогола.

    «Севилья» осталась на третьем месте в таблице Примеры, отставая на четыре очка от лидирующей в чемпионате «Барселоны». «Атлетик» находится на седьмой строчке.

    Примера. 19-й тур
    «Севилья» — «Атлетик» — 1:1 (0:1)
    Голы: Капа, 15 (0:1). Нуньес, 60 — в свои ворота (1:1)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису (Эскудеро, 46), Кунде, Диегу Карлос, Банега, Фернанду Режес, Оливер Торрес (де Йонг, 46), Хоан Хордан, Окампос, Эль-Хаддади (Васкес, 82)«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Весга, Иньяки Уильямс (Лопес, 73), Кодро (Вильялибре, 70)Предупреждения: Каррису, 31. Капа, 71. Окампос, 77. Лопес, 84. Нуньес, 85. Иньиго Мартинес, 87

    «Валенсия» — «Эйбар»

    4 января, 15:00 мск

    «Хетафе» — «Реал Мадрид»

    4 января, 18:00 мск

    «Атлетико» М — «Леванте»

    4 января, 20:30 мск

    «Эспаньол» — «Барселона»

    4 января, 23:00 мск

    «Гранада» — «Мальорка»

    5 января, 14:00 мск

    «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»

    5 января, 16:00 мск

    «Алавес» — «Бетис»

    5 января, 18:00 мск

    «Сельта» — «Осасуна»

    5 января, 23:00 мск

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