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    «Катанья» близка к банкротству

    Футбол Футбол Италии Катания
    «Катанья», выступающая в Серии С, не в состоянии платить зарплату футболистам, сообщает Football Italia.

    «Катания» много лет выступала в Серии А
    «Катания» много лет выступала в Серии А

    В январе команду точно покинут 10 самых высокооплачиваемых футболистов, а остальным предложили выбор: существенное снижение зарплаты или самостоятельное трудоустройство в других клубах.

    Месяц назад, после нападения ультрас, клуб покинул спортивный директор «Катаньи» Пьетро Ло Монако, которому в последние три года удавалось удержать клуб на плаву.

    За свою историю команда, основанная в 1929 году, провела 17 сезонов в Серии А, поднимаясь на восьмое место в 1961-м, 1963-м, 1965-м и 2013 годах. В сезоне-2007/08 «Катанья» дошла до полуфинала Кубка Италии. 0

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