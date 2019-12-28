«Катанья» близка к банкротству

, выступающая в Серии С, не в состоянии платить зарплату футболистам, сообщает Football Italia.

«Катания» много лет выступала в Серии А Football Italia LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

В январе команду точно покинут 10 самых высокооплачиваемых футболистов, а остальным предложили выбор: существенное снижение зарплаты или самостоятельное трудоустройство в других клубах.

Месяц назад, после нападения ультрас, клуб покинул спортивный директор «Катаньи» Пьетро Ло Монако, которому в последние три года удавалось удержать клуб на плаву.

За свою историю команда, основанная в 1929 году, провела 17 сезонов в Серии А, поднимаясь на восьмое место в 1961-м, 1963-м, 1965-м и 2013 годах. В сезоне-2007/08 «Катанья» дошла до полуфинала Кубка Италии. 0