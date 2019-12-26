«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Ганновера»

Московскийможет подписать защитника сообщает «Чемпионат».

Как утверждает источник, клубы уже ведут переговоры о трансфере футболиста, но пока что не могут договориться о сумме.

Отметим, что 23-летний Антон уроженцем Узбекистана, но позднее он вместе с родителями переехал в Германию, где прошел школу «Ганновера».

В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах второй Бундеслиги, в которых не отметился результативными действиями, а также он сыграл пять матчей за молодежную сборную Германии.

В прошлом году появилась информация, что Антона планировал заиграть за сборную России Станислав Черчесов. 0